Camilo e mais 11 ministros deixarão governo temporariamente para eleições no Congresso

Camilo eleito com 69,76% dos votos válidos, um total de 3,3 milhões de eleitores. A marca supera cerca de 160 mil do aliado Cid Gomes (PSB) / Crédito: FÁBIO LIMA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Camilo foi eleito em 2022 como senador mais bem votado da história do Ceará, obtendo 3,3 milhões de votos válidos, um total de 69,76% do eleitorado. No ano seguinte, ele assumiu o Ministério da Educação (MEC). O ministro chegou a tirar férias durante as eleições de 2024 para ajudar na campanha de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e de aliados pelo Ceará.