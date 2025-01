Após Onélia declarar suspeição, TCE redistribui relatoria das contas de Elmano nesta quinta, 23

A recém-empossada conselheira foi sorteada para relatar as contas do Governo do Estado. Onélia Santana foi secretária da gestão Elmano de Freitas até o fim de 2024

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), Onélia Santana declarou suspeição na relatoria da análise das contas do Governo Elmano de Freitas (PT). Com isto, a Corte irá fazer a redistribuição do processo nesta quinta-feira, 23.

O sorteio das relatorias para 2025 ocorreu na terça-feira, 21, de forma eletrônica, e foi realizado entre conselheiros e auditores. O novo processo para definir quem será o relator do caso não incluirá o presidente, Rholden Queiroz, e o conselheiro Ernesto Saboia, este último por ter sido relator das contas no exercício de 2024.

"A conselheira Onélia Leite declarou suspeição por motivo de foro íntimo para atuar no processo de Prestação de Contas de Governo do Estado do Ceará, referente ao exercício de 2025, de responsabilidade do governador Elmano de Freitas. A declaração tem por base o artigo 116 do Regimento Interno, segundo o qual 'o Conselheiro ou Auditor convocado que declarar impedimento ou suspeição deverá explicitar as razões, salvo no caso de motivo de foro íntimo, e não participará da discussão e votação do processo'”, diz o texto do TCE.

"Diante da declaração, a Presidência do TCE Ceará e a Secretaria de Sessões estão adotando as providências necessárias à redistribuição do processo em questão, que ocorrerá de forma eletrônica ainda nesta quinta-feira (23/1)", completou.