"Não sei qual é o tipo da vegetação", diz vereador que propôs extinção de área ambiental no Cocó

O vereador Luciano Girão (PDT), integrante da base do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), afirmou nesta terça-feira, 11, não saber qual é o tipo da vegetação de uma área de 11,4 hectares no Parque do Cocó, alvo de um projeto do parlamentar que prevê a mudança de classificação ambiental.

O POVO visitou o local na última semana e mostrou em imagens que cerca de metade do local possui vegetação. Luciano Girão disse que "é exagero", mas admitiu que existem pontos verdes, embora não soubesse dizer qual o tipo. A área fica no bairro Manuel Dias Branco, próximo a um lago.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A princípio, o vereador argumentou que existia zona de proteção ambiental no local e já estava ocupada com casas e empresas. "Se tiver ali vegetação mesmo, que se destine a zona ambiental, eu revejo minha posição”, disse o vereador ao repórter Yuri Gomes da coluna Vertical do O POVO.