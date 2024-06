Vereador volta atrás e retira projeto que extingue área ambiental no Cocó

Luciano Girão (PDT) havia dito que iria tirar de pauta a proposição caso fosse confirmada a existência de vegetação no local. Imagens do O POVO mostram que cerca de metade dos 11,4 hectares possuem pontos verdes

O vereador Luciano Girão (PDT), da base do prefeito José Sarto (PDT), voltou atrás e retirou o projeto de tramitação o Projeto de Lei Complementar (PLC) 19/2024 que visava excluir uma área do Parque do Cocó no bairro Manuel Dias Branco de 11,4 hectares da Zona de Interesse Ambiental (ZIA) e classificar como Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2).

A proposta havia sido encaminhada para a Comissão Especial do Plano Diretor na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Luciano, primeiramente, afirmou que toda a área já havia sido ocupada, mas disse ao repórter Yuri Gomes, da coluna Vertical do O POVO, que retiraria o projeto caso houvesse vegetação no local.

O POVO foi até a área e mostrou em imagens que em cerca de metade dos 11,4 hectares haviam pontos verdes, seja com mata rasteira, alta e até árvores. Questionado, Luciano Girão disse que não sabia qual era o tipo de vegetação do local de sua proposição.