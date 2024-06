Câmara de Fortaleza analisa extinção de área de proteção ambiental no Cocó

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) enviou nesta quinta-feira, 6, para a Comissão Especial do Plano Diretor, um projeto de lei que visa retirar uma área de 11,4 hectares da Zona de Interesse Ambiental (ZIA) localizado no Parque do Cocó, bairro Manuel Dias Branco, próxima à avenida Santos Dumont.

A proposição foi apresentada pelo vereador Luciano Girão (PDT), da base do prefeito José Sarto (PDT). O projeto surge pouco menos de um mês após a CMFor aprovar dois projetos de lei que extinguem duas áreas de proteção e recuperação ambiental. Ambos dependem de sanção ou veto do prefeito.

De acordo com a nova proposta, a área “perdeu todas as características que justificavam” a sua inclusão em ZIA, propondo ser uma Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2). No texto, o vereador ressaltou que o território tem potencial de construção e ocupação.