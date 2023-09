Alexandre Uchôa é reeleito presidente do Psol no Ceará

O Psol Ceará reelegeu, neste domingo, 17, Alexandre Uchôa para a presidência do diretório estadual do partido. Alexandre foi reconduzido ao comando da sigla, função que exerce há cerca de dois anos. Ele recebeu pouco mais de 65% dos votos dos delegados habilitados a votar no 8º Congresso Estadual do Psol, que foi realizado em Fortaleza.

Uchôa será o responsável por conduzir o Psol durante as eleições municipais de 2024, que já se avizinham. Ele é do mesmo grupo de Adelita Monteiro (Psol), atual secretária de Juventude do Ceará, na gestão do governador Elmano de Freitas (PT). O grupo disputava com outras correntes internas, dentre as quais uma apoiada pelo deputado estadual Renato Roseno (Psol) e pela vereadora de Fortaleza Adriana Nossa Cara (Psol).

O segmento de Uchôa defende uma aproximação com o campo da esquerda e a ocupação de espaços nas gestões estadual e federal, como já ocorre nos moldes atuais. Sobre a votação, Alexandre ressaltou ser o “principal momento de democracia” da agremiação política. Ele projetou planos para 2024, em que reforça que haverá discussão sobre todas as possibilidades. No entanto, descarta a imposição de candidatura própria na Capital.