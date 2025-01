Secretário diz que governo Elmano faz estudos para anunciar reajuste dos servidores estaduais

Alexandre Cialdini, da Seplag, ressaltou que eventual anúncio do governador Elmano de Freitas (PT) deverá levar em conta, também, questões de responsabilidade fiscal

“A discussão (sobre reajuste) passa, necessariamente, pelo governador. O que estamos fazendo na Seplag é levantando os dados e estatísticas , até porque qualquer reajuste anunciado tem que ser convergido com situações que temos resolvido especificamente de algumas categorias. Tudo isso tem que levar em consideração, também, o crescimento da Receita Corrente Líquida, o denominador que baliza os gastos de pessoal. Temos que estar sempre abaixo do limite de alerta”, explicou o secretário.

O secretário Alexandre Cialdini , titular da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Ceará, disse ao O POVO , nesta terça-feira, 14, que a pasta está levantando dados e estatísticas para embasar uma eventual decisão do governador Elmano de Freitas (PT) sobre o reajuste dos servidores públicos do Estado em 2025. Cialdini ressaltou que eventual anúncio deverá levar em conta, também, questões de responsabilidade fiscal.

O secretário explicou que os dados estão sendo levantados e que serão encaminhados ao governador, mas não estipulou prazo para o anúncio. “Estamos levantando esses números, para colocar à disposição do governador e ele anunciar, dentro de um conteúdo de responsabilidade fiscal, e preditivo também, essa situação do reajuste”, pontuou.

“É interessante essa situação, porque a gente tem que convergir alguns números. Por exemplo, saiu o piso da educação (professores), isso tem que levar em conta; temos alguns concursos que foram liberados , então tem que levar em consideração também. É um conjunto de macrodados e microdados que temos que levar em consideração para que a gente possa não ter nenhum problema com as contas públicas”, concluiu.

A data-base de reajuste é definida em lei , que estabelece o período como 1º de janeiro . Sobre o prazo para a conclusão do levantamento da Seplag, que vai embasar a decisão de Elmano, Cialdini explicou que está atrelado a outras questões que perpassam a administração pública.

O governador Elmano de Freitas falou sobre a possibilidade de reajustes no fim do ano passado, afirmando ser “a nossa intenção (do governo)” negociar o reajuste.

No último dia 26 de dezembro, o petista falou da intenção, mas ressaltou que primeiro iria cumprir a Lei do Piso dos Professores e em seguida chamaria concursados da Saúde para posteriormente analisar os impactos na folha e negociar com os servidores estaduais.