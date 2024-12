Elmano confirma convocações e novos concursos para polícias, Funsaúde e Semace

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou que pretende realizar novos concursos e convocações de candidatos aprovados em concursos públicos

O Governo do Ceará deve convocar uma série de novos servidores públicos para as áreas de segurança pública, saúde, assistência social e meio ambiente. Após as convocações, novos certames devem ter editais lançados.

Segundo o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), novos concursos para as Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros devem ser lançados em 2025.