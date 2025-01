Elmano quer assumir projeto de duplicação de rodovia federal no Ceará

PECÉM, CEARÁ, BRASIL,20.02.2024: Obra de duplicaçaõ da BR-222. Federalização das estradas cearenses. CE-155 na ligação com a BR-222 / Crédito: FÁBIO LIMA

O Governo do Ceará quer tocar pelo menos uma das três obras de duplicação de estradas federais que dão acesso a Fortaleza. Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), o assunto será aprofundado em reunião a ser realizada junto ao ministro dos Transportes, Renan Filho. Com a confirmação de recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a liberação do licenciamento ambiental, foi autorizado o início das obras de duplicação da BR-116, no trecho iniciado em Pacajus e que segue até Timbaúba dos Marinheiros, em Chorozinho.

"Bom, primeiro eu tenho que ir a Brasília conversar com o ministro Renan. Eu tive uma pré-conversa com o ministro para que ele autorizasse que o próprio Estado pudesse fazer a duplicação de uma das BRs. (Vamos) Marcar com ele a agenda de início das obras da duplicação da BR-116", afirma.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-01-2024: Governador Elmano de Freitas e a Vice Jade Romero se reúnem com os secretários, com foco no alinhamento de projetos prioritários para execução em 2025 e 2026.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal A BR-116 é duplicada desde o início da rodovia, em Fortaleza, desde o quilômetro zero, na avenida Aguanambi, até o km 52, em Pacajus. O chamado Lote 1 do projeto de duplicação tem 22 km, entre Pacajus e Chorozinho, foi contratado em março e até o fim do ano passado estava em fase de elaboração de projeto. Conforme O POVO apurou com o Ministério dos Transportes em outubro passado, a partir de 2025 os trabalhos de adequação devem ser iniciados.

Em entrevista coletiva antes da primeira reunião com o secretariado de 2025, o governador destacou que já conseguiu levantar recursos oriundos de emendas parlamentares da bancada cearense no Congresso para viabilizar a duplicação da BR-222. "A bancada federal, a quem eu agradeço demais, garantiu ao Estado do Ceará R$ 233 milhões para começarmos a duplicação da BR-222. E eu quero conversar com o ministro Renan para que o Governo Federal aporte uma parte de recursos. Isso nos permite vislumbrar duplicá-la pelo menos até São Luís do Curu", projeta. Também é de intenção de Elmano incluir na pauta da reunião em Brasília o projeto de duplicação da BR-020. Neste cso, ainda não existem recursos liberados para a obra e a ideia é negociar e ver as condições para que o projeto ocorra.