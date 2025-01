Ex-prefeito de Jaguaribara é candidato único à presidência da Aprece e deve ser eleito

O ex-prefeito de Jaguaribara Joacy Júnior (PSB), conhecido como Juju, é, até o momento, o único candidato à presidência da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). A eleição para a nova gestão acontecerá no próximo dia 20 e a posse será no dia 29.

Na vice-presidência, concorre o prefeito de Ipaporanga, localizado a 356,29 km da capital cearense, Amaro Pereira (PT). A expectativa é que a chapa Juju-Amaro seja eleita.