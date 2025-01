Câmara de vereadores desafia TRE-CE e suspende contagem de prazo para posse de prefeito preso

Desde que o prefeito reeleito de Santa Quitéria, no interior do Ceará, José Braga Barrozo (PSB), o Braguinha, foi preso, no dia 1º de janeiro, a população vive um período de incerteza sobre quem vai governar a cidade. A data limite para a posse venceu nesta sexta-feira, 10, mas a Câmara de Vereadores decidiu suspender a contagem do prazo por tempo indeterminado. Braguinha conseguiu um habeas corpus e agora está em prisão domiciliar. As restrições impedem que ele compareça na própria posse como prefeito. Ele está proibido de sair de casa, de receber visitas e de participar de chamadas de vídeo, o que inviabiliza não apenas a solenidade presencial, mas também por videoconferência.

Braguinha é investigado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento com uma facção criminosa que teria intimidado e coagido eleitores a votarem em sua chapa. O Ministério Público descobriu que o Comando Vermelho expulsou da cidade eleitores do grupo adversário, comprou votos com drogas e espalhou o terror com ameaças de morte a quem não votasse no prefeito que tentava a reeleição.

Ainda que consiga tomar posse, o prefeito tem em seu horizonte outras questões que podem complicá-lo com a Justiça. Santa Quitéria está entre as cidades citadas na investigação sobre o desvio de recursos de emendas parlamentares que atinge o deputado Júnior Mano (ex-PL). A cidade fechou contratos com empresas ligadas a Carlos Alberto Queiroz Pereira, o Bebeto do Choró (PSB), prefeito eleito de Choró, apontado como uma espécie de operador do suposto esquema. O vice-prefeito Francisco Gardel Mesquita Ribeiro (PSB), conhecido como Gardel Padeiro, também é investigado e foi impedido pela Justiça Eleitoral de tomar posse no lugar de Braguinha. O vereador Joel Barroso foi empossado prefeito interino do município. Ele é filho de Braguinha.