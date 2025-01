Choró: MPCE recomenda suspensão de contrato de transporte escolar por irregularidades

Imagem de apoio ilustrativo. Contrato firmado com a empresa Cariri Edificações, Serviços e Conduções Eireli tem valor de R$ 3.198.309,76 / Crédito: Divulgação/Etufor

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou que a Prefeitura de Choró, município distante 187 quilômetros de Fortaleza, suspenda contrato de empresa que realiza o transporte escolar municipal de ensino fundamental e médio por suspeita de superfaturamento e irregulares. A empresa é a Cariri Edificações, Serviços e Conduções Eireli e o valor do contrato é de R$ 3.198.309,76. Os pagamentos devem ser suspensos em até 24 horas do recebimento da recomendação. O documento foi expedido nesta quarta-feira, 8, pelo promotor Aureliano do Nascimento Barcelos.

O texto também recomenda que todos os veículos que prestam o serviço no município sejam vistoriados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) até a próxima sexta-feira, 10. Um novo processo licitatório deve ser realizado. O MPCE estabelece ainda prazo de 48 horas para que o prefeito e a secretária de Educação informem as medidas tomadas e divulguem a recomendação nos canais oficiais de comunicação. Em caso de descumprimento, ações cíveis, responsabilização por má-fé e dolo das autoridades envolvidas podem ser adotados.

Quais problemas o MPCE encontrou no contrato? Sublocação superior à permitida no contrato em veículos de propriedade de pessoas ligadas a agentes políticos;

Maioria dos veículos ter mais de 15 anos de fabricação, alguns têm quase 30 anos de uso;

Veículos utilizados que não correspondem aos previstos no contrato ou à quantidade paga. Conforme o MPCE, as circunstâncias apontam para um grave prejuízo ao erário. Situação de Choró O prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), está com mandado de prisão preventiva em aberto e é considerado foragido da Justiça por suspeita da relações com grupos criminosos e crimes eleitorais. O chefe do Executivo em exercício é o presidente da Câmara Municipal, Paulo George Saraiva (PSB). Bebeto teve a cassação do registro de candidatura solicitada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) da 6ª Zona. O vice dele, Bruno Jucá (PRD), também teve cassação requerida. A documentação indica que ambos foram beneficiados pela prática de abuso de poder econômico, destacando a participação direta do prefeito eleito na realização dos atos ilícitos.