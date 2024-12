Mandados de prisão e busca são cumpridos contra políticos e empresários em Fortaleza

Dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta-feira, 5, em Fortaleza contra políticos e empresários. Os nomes não foram informados pelo Ministério Público porque o caso está em sigilo.

A operação do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), foi batizada Vis Occulta. Os investigados são apontados como integrantes de grupo criminoso "estruturado e hierarquizado" que teria praticado compra de votos e influenciado as eleições em municípios do Ceará.