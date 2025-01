Câmara inicia sessão para votar do fim da Taxa do Lixo em Fortaleza; entenda as etapas

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Leo Couto (PSB), afirmou que acredita que a Taxa do Lixo será extinta pela Casa. Nesta quinta-feira, 9, a CMFor está reunida, atendendo à convocação de sessão extraordinária para apreciar mensagem enviada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), pedindo a extinção da cobrança do tributo.

"Nós vamos, na verdade, seguir o rito da Casa. A mensagem vai ser lida no Plenário, vamos também ler as duas comissões para fazer a apreciação da matéria, que é a CCJ (Constituição e Justiça) e Orçamento, e ela vai para receber as emendas, caso os vereadores desejarem. Caso haja um pedido de vista, temos que ter uma sessão extraordinária, que deve ficar para a semana que vem. Caso não tenha um pedido de vista, acredito que hoje ou amanhã a gente deve estar finalizando com essa taxa que a população tanto espera", explicou Couto antes do início da sessão.