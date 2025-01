Projeto de fim da Taxa do Lixo prevê que quem pagou não receberá dinheiro de volta

O projeto de lei enviado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) que acaba com a Taxa do Lixo não garantirá a restituição do valor já pago pelos contribuintes de Fortaleza. De acordo com o artigo 4º da mensagem, os serviços já foram prestados durante 2023 e 2024, quando a polêmica cobrança esteve em vigor.

"O disposto nesta Lei não gera direito à restituição dos valores recolhidos a título da Taxa do serviço Público de Manejo de Resíduos sólidos Urbanos (TMRSU) (Taxa do Lixo), instituída pela Lei Municipal n" 11.323, de 21 de dezembro de 2022, considerando que os serviços correspondentes foram efetivamente prestados durante o período de vigência da referida norma", diz no projeto.