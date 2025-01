Refis da Taxa do Lixo: veja as condições apresentadas pelos vereadores

Os vereadores da base do prefeito Evandro Leitão (PT) apresentaram uma emenda coletiva com a proposta de que a Prefeitura implante um programa de Recuperação Fiscal (Refis) para aqueles que estão em débito com a Taxa do Lixo de 2024.

Veja as condições de pagamento do Refis da Taxa do Lixo abaixo.