Quintino diz que atendeu a pedido de Cid e Domingos ao assumir Infraestrutura em Caucaia

Secretário de Infraestrutura de Caucaia, Quintino Vieir a, disse que aceitou o cargo no Município após pedido do senador Cid Gomes (PSB) e do secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho , que é presidente do PSD, partido ao qual o prefeito Naumi Amorim é filiado. Quintino participou de entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 3, na qual o prefeito denunciou dívida de R$ 681 milhões que teria sido deixada pelo ex-prefeito Vitor Valim.

“Uma das pessoas que mais tentou para que eu viesse para cá é alguém que eu sou amigo e irmão, assim como sou do Camilo, que se chama Cid Ferreira Gomes. Também o Domingos Filho pediu que eu viesse”, afirmou ainda Quintino.

Segundo ele, este deve ser um dos últimos cargos que irá assumir. “Eu vim aqui com uma vontade tão grande, nunca nem disse isso para você (Naumi), uma vontade tão grande que eu acho que vai ser um dos últimos cargos na minha vida, esses quatro anos se tudo der certo. Até brinquei com o Cid e o Camilo, olha o que eu trabalhei no governo de vocês, eu vou dobrar no Naumi”, ressaltou.

Quintino é nome conhecido do Palácio da Abolição. Foram 17 anos em algum cargo do organograma da gestão estadual. No início de 2007, com Cid sendo governador, Quintino dirigiu o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). No mesmo ano, em outubro, assumiu a superintendência do então Departamento de Edificações e Rodovias do Ceará (DER).