Naumi chega ao gabinete com cadeira nova após Valim afirmar que levaria a antiga

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), esteve no gabinete e se reuniu com membros da equipe para dar início aos trabalhos da gestão nesta quinta-feira, 2. Chamou a atenção vídeo que circula nas redes sociais mostrando que o prefeito chegou ao gabinete trazendo a sua própria cadeira. Após a eleição, o ex-prefeito Vitor Valim (PSB) disse que levaria a cadeira que usava, alegando ter comprado com recursos próprios.