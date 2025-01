Eleitores que não votaram no 2º turno têm até esta terça, 7, para justificar ausência

A data se aplica a eleitores de todos o Brasil que não compareceram para votar no 2º turno. No Ceará, eleitores de Fortaleza e Caucaia que não votaram no segundo turno, precisam justificar ausência

Eleitores que não votaram e nem justificaram o voto no 2º turno das eleições municipais de 2024 têm até esta terça-feira, 7, para justificar a ausência no pleito.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) chama para justificar o voto eleitores com domicílio eleitoral em Fortaleza e Caucaia, as duas cidades que tiveram disputa no segundo turno no Ceará. A data, porém, se aplica a todas as unidades da federação onde ocorreram disputas de segundo turno.