TRE: relator vota a favor de cassar e deixar inelegíveis prefeita de Tauá e vice

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) iniciou o julgamento de recurso pela cassação e inelegibilidade da prefeita Patrícia Aguiar (PSD), de Tauá, distante 343,10 km de Fortaleza, na terça-feira, 10. O relator do caso, Glêdison Marques, votou a favor da penalização da chefe do Executivo municipal e de sua vice, Fátima Veloso (PSD) . Contudo, o desembargador Érico Carvalho pediu vistas do processo e o julgamento foi adiado.

A parte recorrente aponta contratações excessivas no ano eleitoral, bem como a divulgação de conteúdos relacionados à Prefeitura em perfis privados de contratados. O relator votou a favor da condenação das acusadas, reconhecendo o recurso, para a inelegibilidade de oito anos e o pagamento de multa no mínimo legal.

Glêdison Marques entendeu que “essas contratações realizadas em um curto espaço de tempo, em ano eleitoral, não foram acompanhadas de justificativas específicas” e reconheceu que o emprego de novos funcionários e as postagens eleitorais nas redes sociais interferiram no equilíbrio do pleito eleitoral.

Com diplomação da chapa eleita datada para 17 de dezembro, a prefeita reeleita recebeu 26.291 votos nas eleições municipais de 2024, o equivalente a 70,03% do eleitorado da cidade de Tauá. Dr. Edyr, seu então principal adversário no pleito e quem encabeça a ação contra a atual gestora do Executivo, obteve um total de 10.457 votos, que representa 27,85%.

Entenda as denúncias

Em tese autoral, o pedido da Aije que envolve as acusações são por uma suposta contratação de funcionários temporários durante o ano de 2024 que, conforme texto protocolado pela coligação, é “injustificável para o município interiorano nesse mesmo período, de forma que foi absolutamente desnecessário o aumento quantitativo observado no ano eleitoral”, consta no documento.