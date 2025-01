Leo Couto diz que Câmara deve revogar Taxa do Lixo em janeiro e acredita que PDT apoiará Evandro

Presidente Leo Couto confirma intenção de agilizar votação e fala da expectativa da entrada do PDT na base do governo

"O prefeito vai mandar a mensagem e nós vamos ver as questões legais para enviar a mensagem para a Câmara, convocar uma (sessão) extraordinária e votar a revogação. É isso que a população na espera do prefeito e aqui da da Câmara Municipal. Ainda não tem a data, mas a ideia que seja janeiro", disse ao O POVO antes da cerimônia de posse dos vereadores na CMFor.

Segundo Couto, a revogação da Taxa do Lixo será um momento emblemático. "Eu posso falar com muita propriedade, vai ser um momento emblemático para mim, já que nós lutamos tanto, né? Discutimos tanto sobre a taxa do lixo, que era uma taxa ilegal, uma taxa imoral e a gente passou a campanha todinha conversando com o prefeito Evandro e, depois da vitória, cumprindo a palavra", acrescentou.

PDT na base do governo

Leo Couto afirmou ainda que acredita que, com conversa, o PDT seguirá para a base do governo de Evandro Leitão.

"No PDT, temos vários colegas, né? Já no segundo turno, o vereador Adail Júnior o vereador Luciano Girão nos apoiaram e eu acho que, com tranquilidade, todos os vereadores do PDT estarão fazendo essa construção e vão participar também da base do governo", acredita.