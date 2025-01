Léo Couto é eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza com voto contra de bolsonaristas

O vereador Léo Couto (PSB) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 1°, dia da posse dos vereadores e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Apenas uma chapa foi inscrita, como já havia sido combinado entre os parlamentares. Léo Couto ficará no posto por dois anos, no biênio 2025-2026.

Foram 37 votos favoráveis, em votação nominal. Toda a bancada do PL, que soma 5 vereadores, e o vereador Jorge Pinheiro (PSDB), também conservador, votaram contra.