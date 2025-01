Deputados pedetistas ligados a Cid devem se filiar ao PSB em 3 de fevereiro

"Vou para o PSB, está definido. A filiação deverá ser no dia 3 de fevereiro . Estou conversando com o senador Cid. O evento deve ocorrer na segunda-feira, acho que eu e outros (deputados) vamos nos filiar nesta data. Está sendo consultado, mas eu já disse que estava ok para o dia 3", declarou em coletiva durante a primeira reunião de secretariado do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

O deputado estadual e novo secretário da Regional 4 de Fortaleza , Osmar Baquit (PDT), informou que ele e parte dos colegas pedetistas ligados ao grupo do senador Cid Gomes (PSB) devem se filiar ao PSB no dia 3 de fevereiro . A data está pré-agendada e depende de comunhão de agendas dos deputados.

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), nome defendido por Ciro Gomes (PDT), foi o escolhido em disputa interna contra a então governadora Izolda Cela, à época no PDT e hoje filiada ao PSB, que tinha o apoio do senador Cid Gomes (PSB), do ex-governador Camilo Santana (PT) e de outros quadros petistas e aliados.

A escolha da maioria do diretório do PDT pela candidatura de Roberto Cláudio gerou um racha na aliança com o PT, que acabou lançando o então deputado Elmano de Freitas (PT) como candidato próprio. Elmano contou com apoio, nos bastidores, inclusive de nomes do PDT ligados a Cid. RC acabou a eleição como o terceiro mais votado e Elmano venceu no 1º turno.

Posteriormente, pedetistas mais próximos a Cid Gomes receberam carta de anuência assinada pelo senador, que ocupava temporariamente a presidência do PDT Ceará. Em tese, com essa anuência, eles poderiam deixar o partido sem perder os respectivos mandatos na Assembleia Legislativa do Ceará e na Câmara dos Deputados.