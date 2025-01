Priscila Costa diz que primeira cobrança da oposição a Evandro será revogação da Taxa do Lixo

" Ele não disse que ia derrubar a Taxa do Lixo? Comecemos por aí. Então esse será o tom, talvez, do primeiro dia, né? E os dias seguintes de cobrança, de fiscalização e de cobrar essa Fortaleza quatro vezes mais forte que prometeram", projetou a vereadora.

A parlamentar mais votada na eleição de 2024, Priscila Costa (PL) , contou que a primeira cobrança da oposição será a promessa de Evandro Leitão (PT) de revogar a Taxa do Lixo . A projeção foi feita em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 1º, antes da cerimônia de posse do prefeito eleito na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

"O vereador Léo Couto tem um procedimento amigável aqui com os demais vereadores, mas o nosso posicionamento aqui de não composição é porque nós queremos ter uma voz independente para que o nosso compromisso, acima de tudo, seja com o povo, antes de qualquer tipo de acordo de composição aqui dentro", acrescentou Priscila.

Questionada sobre prejuízos de não compor a Mesa, ela externou confiança "na repercussão da voz" do PL com a população. "Nem sempre é o espaço que te dá essa repercussão, nem sempre é o espaço que faz com que a população conecte ao teu mandato, vindo aqui muitas vezes pra pleitear o mesmo pleito que você. Então, a gente está muito confiante que, mesmo não tendo acesso a alguns espaços da Câmara Municipal, a nossa voz tem legitimidade, representatividade e força pra conectar a população e representar ela aqui dentro".