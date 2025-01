Assista ao vivo à posse de Evandro como prefeito de Fortaleza

Evandro Leitão (PT) toma posse, nesta quarte-feira, 1°, como prefeito de Fortaleza. Ele é o 14º prefeito eleito pelo voto direto a tomar posse como gestor do município. As emissoras públicas de Fortaleza (TV Ceará, TV Terra do Sol, Alece TV e TV Câmara de Fortaleza) transmitirão o evento, com previsão de início às 16 horas.



O momento será iniciado com a solenidade de posse na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), onde os vereadores serão empossados e haverá a eleição da Mesa Diretora. A cobertura seguirá até a transmissão de cargo no Paço Municipal. O secretariado que vai estar à frente da gestão municipal também serão empossados.