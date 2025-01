Evandro anuncia até amanhã nomes que comandarão AMC, Etufor e outros órgãos do 2º escalão

Cargos do chamado 2° escalão de Fortaleza abarcam os comandos de órgãos importantes para a cidade, dentre eles o Instituto Dr. José Frota (IJF), a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e a Empresa de Transporte Urbano (Etufor)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), informou que pretende anunciar os nomes do segundo escalão da administração pública até esta sexta-feira, 3 de janeiro. Nos dias anteriores à posse, Evandro anunciou todos os secretários e os titulares das 12 regionais.

Os cargos considerados do 2° escalão abarcam os comandos de órgãos importantes para a cidade, dentre eles a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e a Empresa de Transporte Urbano (Etufor). Também fazem parte do pacote entidades como a Defesa Civil, a Agência de Fiscalização (Agefis), a Fundação da Criança (Funci). Além destes, há outros órgãos e empresas públicas que compõem o chamado segundo escalão do governo.