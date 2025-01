Após transmitir cargo em cerimônia reservada, Sarto se despede: "Missão honrosa"

“Hoje me despeço da missão honrosa de liderar Fortaleza pelos últimos quatro anos. Uma cidade que me acolheu quando eu era criança e onde tive o privilégio de construir minha família e minha história”, compartilhou Sarto na noite dessa quarta-feira, 1°.

Ao relembrar realizações de sua gestão, Sarto ressalta que “são conquistas que não devem parar”, mas que precisam ser ampliadas. Entre as ações executadas no mandato do ex-prefeito, ele citou o Passe Livre Estudantil, a entrega de novos postos e hospitais, além da pavimentação de mais de mil ruas da cidade. O pedetista também falou sobre a “Fortaleza dos eventos”, em que destacou o Réveillon, o ciclo carnavalesco da Capital, bem como as celebrações dos aniversários da cidade e os festejos juninos.

“Conquistamos políticas na educação, por exemplo, o Passe Livre Estudantil, que a gente deu para a garotada poder ir e vir, e agora estendendo para os finais de semana. Transformamos essa educação de Fortaleza na melhor do Brasil. Transformamos a economia da cidade na maior economia do Nordeste. Fizemos de Nordeste referência, basicamente, em todas as áreas na política de infraestrutura”, disse o político.