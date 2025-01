Evandro é 14º prefeito eleito pelo voto direto a tomar posse em Fortaleza: O POVO noticiou todos

Desde a fundação do O POVO , em 1928, 36 pessoas passaram pela prefeitura, entre eleitos e indicados, algumas com períodos efêmeros. Isso considerando desde Godofredo Maciel, que era prefeito na época da fundação do jornal e passou a administração municipal para Álvaro Weyne, até Evandro. Nessa conta do número de prefeitos, cada gestor é considerado uma vez, independentemente de reeleições e retornos.

Foram 14 prefeitos de lá para cá considerando Acrísio Moreira da Rocha duas vezes, pois ele foi eleito, deixou o cargo e voltou. Juraci Magalhães também saiu e retornou, mas no caso dele foi contabilizada apenas a eleição para prefeito. Em 1990, ele era vice e tomou posse com a renúncia do titular Ciro Gomes. Nos casos de Juraci, Luizianne Lins e Roberto Cláudio, que tiveram mandatos consecutivos, a conta os considera só uma vez. Se forem considerados os mandatos, o número vai a 17. Se for contabilizado Juraci herdando o mandato de Ciro, vai a 18.

Confira marcos da cobertura do O POVO sobre os prefeitos eleitos pelo voto direto. A relação inclui ainda a primeiro registro localizado no acervo do O POVO sobre uma sucessão de poder na Prefeitura, em 1928, no ano da fundação do jornal, ainda sem eleição direta do prefeito, mas com indicação do governador — chamado na época presidente do Estado. Também é mencionada a posse de Juraci Magalhães, eleito em 1988 como vice de Ciro Gomes e que herdou o cargo com a renúncia do titular, em 1990.

Quando O POVO foi fundado, em 7 de janeiro de 1928, o prefeito era Godofredo Maciel. Naquela época, não havia eleição para prefeito de Fortaleza. A indicação era feita pelo governador — na época, o cargo era chamado de presidente do Estado. Matos Peixoto assumiu o comando do Estado em julho de 1928 e, para prefeito da Capital, escolheu Álvaro Weyne. Na edição de 9 de junho, O POVO tratava da perspectiva de que ele assumiria o cargo.

Ao final do Estado Novo, a Prefeitura teve seis gestores até que Fortaleza voltou a ter eleição direta para prefeito em 1947, a segunda da história da capital. O vencedor foi Acrísio Moreira da Rocha , do pequeno Partido Republicano (PR), apoiado pelos comunistas. A eleição foi em 7 de dezembro de 1947. No dia seguinte, O POVO trazia os primeiros resultados.

Com a revolução de 1930, houve período de muita instabilidade no País, com consequência para o Estado, que dirá em Fortaleza. Houve sequência de governadores provisórios e interventores. Na Prefeitura da Capital, sucederam-se oito gestores de 1930 a 1936. Com a Constituiçao de 1934, estabeleceu-se que deveria haver eleição direta. Em Fortaleza, foi realizada em 29 de março de 1936. Em 24 de abril, O POVO publicou o resultado, com a vitória de Raimundo de Alencar Araripe. A posse foi em 18 de maio. Em 1937, Getúlio Vargas deu o golpe do Estado Novo e nomeou interventores nos Estados. No Ceará, seguiu no poder Menezes Pimentel. Que, por sua vez, manteve o prefeito Alencar Araripe. Seguiram no poder até 1945, quando a ditadura caiu.

Paulo Cabral vence

Em 3 de outubro de 1950, foi eleito Paulo Cabral. O POVO trouxe o resultado na edição do dia 24.

Volta de Acrísio

A eleição de 1954 ocorreu em 3 de outubro e marcou o retorno de Acrísio Moreira da Rocha. O POVO trouxe o resultado em 23 de outubro.

Eleito o general

Em 1958, foi eleito o general Manoel Cordeiro Neto, do Partido Libertador (PL). A eleição foi novamente em 3 de outubro. O POVO de 24 de outubro.

Última eleição antes da ditadura

Em 7 de outubro de 1962, ocorreu a última eleição para prefeito de Fortaleza antes do golpe militar de 1964. O vencedor foi o coronel Murilo Borges. Em 9 de outubro, O POVO registrava a apertada apuração.

Em 27 de outubro, O POVO trouxe a manifestação do prefeito eleito.

Em 9 de outubro de 1962, O POVO mostrava a disputa equilibrada

O fenômeno Maria Luiza

Com a ditadura militar, a população teve cassado o direito de votar para prefeito de Capital. Não havia eleição nem indireta. Presidente da República era eleito pelo colégio eleitoral de deputados federais, senadores e representantes de assembleias legislativas — a composição variava conforme conveniências. Governadores eram eleitos de forma também indireta, pela Assembleia Legislativa do Estado ou por colégio eleitoral, com composição ampliada. Para prefeitos, havia eleições diretas nas cidades que não fossem capitais nem consideradas "de segurança nacional" ou estâncias hidrominerais. Nesses casos, os prefeitos eram nomeados. No período, os governadores indicaram oito prefeitos de Fortaleza — com direito a disputa judicial pelo cargo entre os dois últimos, César Neto e Barros Pinho. Era praticamente mais um secretário do governador.

Em 1985, o Congresso Nacional aprovou a realização de eleições diretas nas capitais, para mandatos que iriam até 1988. Em Fortaleza, uma das maiores surpresas eleitorais da história política. Maria Luiza Fontenele derrotou as duas maiores forças e foi a primeira prefeita eleita pelo PT numa capital brasileira. Foi também a primeira mulher eleita numa capital, ao lado de Gardênia Gonçalvesm do PDS, em São Luís (MA). A eleição foi em 15 de novembro e O POVO publicou o resultado no dia 18.

Ciro Gomes e a vitória do Cambeba

A eleição de 1988 ocorreu após a promulgação da Constituição, no mês anterior, mas sem que valessem as regras que previam dois turnos. Caso houvesse possibilidade, a eleição de Fortaleza teria ido ao segundo turno. Foi a primeira vez em que todos os municípios do Brasil elegeram prefeitos sem restrições. A votação foi em 15 de novembro e tremendamente acirrada. A diferença foi de 5.317 votos — a mais parelha em Fortaleza desde a redemocratização, em números absolutos. O resultado saiu no O POVO de 20 de novembro. Ciro foi eleito com apoio do então governador Tasso Jereissati, líder do chamado "grupo do Cambeba".

Começa a era Juraci

Em 2 de abril de 1990, Ciro Gomes renunciou para concorrer a governador e o vice, Juraci Magalhães, foi empossado prefeito de Fortaleza. No cargo, ele rompeu com Ciro e Tasso e criou um grupo político próprio, que seguiu no poder na Capital até 2004.

Cambraia: Juraci faz o sucessor

Em 3 de outubro, Antonio Cambraia se elegeu no 1º turno prefeito pelo PMDB (atual MDB), com apoio do prefeito Juraci Magalhães. Derrotou Assis Machado (PSDB), candidato do governador Ciro Gomes e do ex-governador Tasso Jereissati. A eleição foi em 3 de outubro. Em 4 de outubro, O POVO apontava a vitória de Cambraia, com base na pesquisa de boca de urna.

A volta de Juraci

Juraci Magalhães voltou à Prefeitura ao ser eleito no 1º turno em 1996. Foi a primeira vez que a urna eletrônica foi usada.

Em 2000, pela primeira vez houve 2º turno. Era também a primeira eleição em que era permitida a reeleição de prefeitos. Juraci disputou contra Inácio Arruda (PCdoB) e foi reeleito.

A surpresa Luizianne

Lula era presidente pela primeira vez e, na eleição em Fortaleza, o plano da direção do PT era não lançar candidato para apoiar o PCdoB, que tinha Inácio Arruda (PCdoB) como candidato. Porém, ela venceu a disputa interna no PT. Apesar disso, a estrutura do partido ficou do lado de Inácio. Mesmo assim, Luizianne foi ao 2º turno contra Moroni Torgan (do então PFL, atual DEM) e, em 31 de outubro, foi eleita. Os 620.174 votos eram o recorde até então.

Em 5 de outubro de 2008, o cenário era outro. Luizianne tinha o apoio do presidente Lula e do governador Cid Gomes. Com o slogan, depois reeditado, de "Fortaleza três vezes mais forte", ela se elegeu no 1º turno, com 50,16% dos votos. Para o novo mandato, ela sinalizou que iria mudar a equipe para um novo governo.

A vez de Roberto Cláudio

A prefeita Luizianne e o governador Cid Gomes tinham uma aliança turbulenta que chegou ao fim em 2012. A prefeita lançou como candidato à sucessão Elmano de Freitas. Cid escolheu Roberto Cláudio. Os dois largaram bem atrás nas pesquisas, mas foram a um equilibrado 2º turno. Em 28 de outubro, Roberto foi eleito.

Em 30 de outubro de 2016, RC foi reeleito contra Capitão Wagner.

Vitória de Sarto

Na eleição marcada pela pandemia de Covid-19, José Sarto venceu Capitão Wagner no 2º turno, em 29 de novembro de 2020 — depois da data convencional em outubro, em mais um reflexo da pandemia.

Evandro vence

Em 27 de outubro de 2024, Evandro Leitão venceu André Fernandes num segundo turno de equilíbrio sem precedentes e foi eleito prefeito de Fortaleza.