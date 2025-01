Sarto faz boa avaliação da gestão no último pronunciamento como prefeito

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) fez uma avaliação positiva da gestão que se encerra nesta terça-feira, 31, e comemorou a forma como a Capital promove grandes eventos.

No último pronunciamento do gestor, realizado na festa de Réveillon na Praia de Iracema, o médico e ex-deputado listou também as entregas que realizou ao longo do mandato. Sarto não foi reeleito no pleito de outubro.