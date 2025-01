Brasília terá esquema de segurança até 12 de janeiro

Nesse domingo, 30, a Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deteve um homem que anunciou em perfil nas redes sociais que iria a Brasília realizar ataques violentos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou o número de agentes de segurança para a virada do ano e mantém equipes de sobreaviso.

Conforme a CNN, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) fez uma reunião no último sábado, 28, com diversos órgãos, que definiu o funcionamento da chamada célula de inteligência presencialmente até dia 12.

A iniciativa envolve órgãos como o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a Polícia do Senado, do Supremo Tribunal Federal (STF) e Câmara, além da Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).