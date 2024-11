Quem é o homem que morreu em explosão de bomba perto do STF

Uma hora antes da explosão, ele fez uma publicação nas redes sociais com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Ele chegou a visitar o plenário da Corte no dia 24 de agosto e ainda postou uma foto no local. “Deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro)”, escreveu.

Em 2020, Luiz foi candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL, partido hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Pai, Tio França não é terrorista, né? (...) Ele apenas soltou uns foguetinhos para comemorar o dia 13. Tem cheio de carniça, igual cachorro quando morre". Após as 22h, o Facebook tirou do ar o perfil de Francisco Luiz.

Francisco Luiz reproduziu em seu perfil no Facebook mensagens que mandou para ele mesmo no WhatsApp.

Explosão em Brasília: entenda o que aconteceu

Pelo menos duas explosões acontecerem na noite desta quarta na Praça dos Três Poderes, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Segundo relatos, as explosões aconteceram no intervalo de segundos entre uma e outra. O local foi isolado e os funcionários da Corte retirados do prédio.

Os bombeiros do Distrito Federal informaram que um homem morreu. O corpo permaneceu na calçada da Praça dos Três Poderes. Segundo relatos, um artefato também teria explodido no estacionamento da Câmara dos Deputados.

Os deputados estavam em sessão no local, sendo a pauta a PEC que amplia a imunidade tributária das igrejas. A sessão foi suspensa após um minuto de silêncio diante da confirmação do óbito, mas os parlamentares seguem no local por medida de segurança. Já no Senado, houve tempo para votações até a sessão ser suspensa.