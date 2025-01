Presidente Lula faz retrospectiva e cita que 2024 "foi um ano generoso"

Lula também reitera que no ano que está por vir seguirá fazendo "ainda mais"

Em vídeo publicado nesta terça-feira, 31, o chefe do Executivo federal menciona que “2024 foi um ano generoso” para com ele.

“Percorri os quatro cantos do Brasil e vi de perto a gratidão daqueles que foram impactados pelas políticas públicas. Cada encontro reafirmou a importância de seguir trabalhando”, destaca o presidente.

Ao fim do vídeo, o petista resgata um registro dele encontrando brasileiros que retornaram ao País por meio do voo de repatriação. Por meio da operação, cerca de 2,5 mil pessoas foram resgatadas da zona de conflito no Líbano.



