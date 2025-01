Aquiraz: com mudança na articulação, prefeito anuncia secretários para segundo mandato

A principal é na Articulação Política. Assume a pasta Robson Leite, presidente estadual do Democracia Cristã (DC), partido da primeira-dama de Aquiraz, Carla Ibiapina, também eleita vereadora em Fortaleza. Carla irá compor a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na função de 1ª secretária, conforme anunciado na chapa. Robson também é o segundo suplente do DC em Fortaleza.

Outra mudança foi a ida do vereador eleito Maguin Freitas (DC) para a pasta de Infraestrutura. Ele foi eleito pela primeira vez para a Câmara Municipal de Aquiraz. "A convite do prefeito Bruno Gonçalves, assumo mais um desafio de comandar a Secretaria de Obras do meu município. É apenas o meu primeiro mandato como vereador e a partir de janeiro encaro a missão e a grande obra de transformar e impulsionar a primeira Capital do Ceará", defendeu o futuro secretário.



Confira o secretariado de Aquiraz