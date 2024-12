Sobral: após período de descanso, Ivo voltará a trabalhar na Procuradoria-Geral de Fortaleza

"Eu não vou me desvencilhar de Sobral, nem quero. Agora eu não vou ficar acompanhando gestão de ninguém, não. Quem tem que fazer isso são os vereadores, as lideranças e a própria população. Fica chato pra mim, como ex-prefeito, ficar dando pitaco na gestão dos outros. Mas, obviamente, eu vou continuar alerta e defender a população de Sobral até os últimos dias da minha vida", projetou.

A pretensão de Ivo é deixar a "política partidária de Sobral no passado" dele. "Meu passado, do qual eu tenho muita honra, mas, daqui pra frente, a minha vida vai se preocupar com outra coisa".

A chapa de Oscar teve apoio do União Brasil , do PL e do MDB , que ocupa a vice com a dentista Maria Imaculada (MDB). Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ele compõe bancada de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).

Ivo assumiu Sobral em 2017, sendo reeleito em 2020. "Estou feliz em entregar as coisas que a gente se comprometeu. Eu acho que a gente está entregando muito mais do que a gente se comprometeu. São 400 obras ao todo, um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão. É um dinheiro que Sobral nunca viu", avaliou.

Já Izolda Cela (PSB) representava a continuidade do ciclo do prefeito Ivo (2017-2024). Ao lado do senador Cid Gomes (PSB), o gestor é a principal liderança do grupo que governa o município. Os dois irmãos são aliados do governador Elmano e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Ela foi a "número 2" de Camilo no Governo Federal, como secretária-executiva do MEC, e no Governo do Ceará, atuando como vice-governadora por sete anos e três meses; por nove meses foi governadora.