Denúncia que podia levar à cassação do prefeito de Santa Quitéria é arquivada

Braguinha, prefeito da cidade está afastado do cargo deste abril após ser alvo de operação realizada pelo MPCE com apoio da Polícia Civil

São investigadas suspeitas de irregularidades em contratos da Prefeitura para limpeza pública e abastecimento de veículos da Prefeitura de Santa Quitéria. A denúncia partiu de vereadores, que apontaram que, no ano de 2021, teriam sido gastos R$ 3.321.140,99 com combustível para a frota municipal, o que estaria acima das despesas de municípios de porte semelhante.

A denúncia foi feita pelo vereador Renato Catunda (PT) na quarta-feira, 9, e apontava novas provas coletadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) contra o prefeito afastado. O material poderia levar à perda de mandato do prefeito, mas não avançou na Câmara. O presidente da Casa é o vereador Joel Barroso, filho de Braguinha.

Na limpeza pública, inspeção conjunta da Procap e do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em setembro de 2022, identificou falta de controle nas certificações das coletas. O mesmo descontrole foi apontado no abastecimento dos veículos.O TJCE determinou o encerramento dos contratos da Prefeitura com as empresas investigadas.

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, com buscas na residência do prefeito e também nas dos secretários e de ex-secretários municipais e de empresários. Postos de combustíveis e outras empresas investigadas também foram alvos. Houve apreensão de telefones celulares, computadores e documentos.Os investigados podem responder pelos crimes de peculato, falsidades material e ideológica, dentre outros.