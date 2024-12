Última semana do ano será de definição da gestão Evandro e reforma no governo Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e o prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) / Crédito: FÁBIO LIMA

A menos de uma semana da data da posse, Evandro Leitão (PT) tem nomes importantes do secretariado ainda por serem revelados. O prefeito eleito de Fortaleza terá que anunciar os titulares de mais duas pastas, das regionais de Fortaleza e de outros órgãos vinculados à administração municipal, completando assim a equipe da gestão que se inicia em 2025. O POVO apurou que novos anúncios sobre a equipe ocorrerão nesta quinta-feira, 26. Nesta reta final, Evandro ainda deve anunciar os titulares da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e da Secretaria das Finanças (Sefin). Tomando como base o que foi dito nas últimas semanas, a vice-prefeita eleita e coordenadora da equipe de transição, Gabriella Aguiar (PSD), deve ocupar uma das duas pastas restantes, possivelmente a do Desenvolvimento Social.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A eventual indicação de Gabriella confirmará também o peso político do PSD na gestão petista. A sigla já tem dois secretários confirmados - Apollo Vicz (Proteção Animal) e Eudes Bringel (Chefia de Gabinete) -, e passaria a três com Gabriella acumulando funções de secretária e vice-prefeita. Além disso, o futuro líder de Evandro na Câmara Municipal (CMFor), Bruno Mesquita, é do PSD.

No tocante às regionais, Leitão deverá indicar 12 nomes para comandar os órgãos. Um dos que já é dado como certo é o ex-deputado e ex-candidato a prefeito George Lima (Solidariedade), que já falou como futuro secretário da Regional 2. Lima foi um dos personagens que marcou a eleição pela frase: "Chupa aqui para ver se sai leite"; dita a André Fernandes (PL), no 1° turno, em debate promovido pelo O POVO. A informação de que ele foi escolhido para a SER 2 foi compartilhada pela assessoria de George, mas a gestão eleita não confirmou. Ao todo, Evandro já anunciou 20 secretários. No fim de novembro, ele disse que pretendia indicar todo o secretariado até a primeira quinzena de dezembro. O time já está quase todo escalado, mas os últimos nomes ficaram mesmo para a semana final do ano. Na composição atual da Prefeitura, são previstas pouco mais de 20 secretarias e 12 regionais.

Nas indicações para as regionais pesam, entre outras coisas, questões políticas e devem ser abrigados aliados vinculados à base do prefeito. Na campanha, Evandro prometeu manter o formato atual das regionais, mas falou em alterar o conceito e garantir mais autonomia aos responsáveis, para que resolvam problemas por conta própria. "Hoje você tem 12 Regionais, que os seus secretários não têm autonomia, não têm independência para realizar o básico. Se você for a qualquer Regional, o secretário não tem autonomia para fazer uma troca de uma luminária, uma capinação, não tem a condição de fazer uma pavimentação", disse Leitão em outubro, entendendo que o atual conceito transforma os secretários de regionais em meros ouvidores. Reforma no governo Elmano Outro arranjo que cria expectativas no mundo político é a reforma administrativa, - já iniciada - do governador Elmano de Freitas (PT). Como as gestões estadual e municipal estarãosob o guarda-chuva do mesmo grupo político, as decisões estão interrelacionadas.

A primeira mudança de Elmano já despacha do gabinete há uma semana: Chagas Vieira é o novo titular da Casa Civil e nome forte desde a gestão Camilo Santana (PT), tendo também ocupado o posto quando Izolda Cela (PSB) era a governadora. Entre os objetivos da reforma da administração estadual casa com a percepção dentro do governo de que é necessário acelerar o ritmo de entregas na segunda metade do mandato. Portanto, já são mudanças que visam o projeto político e eleitoral de 2026, quando Elmano deve tentar recondução ao cargo. Com Chagas desembarcando na Casa Civil, deixou a pasta o ex-secretário Max Quintino, que assumirá o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). Outras áreas que devem sofrer alterações são o Turismo, pastas da área econômica e a Proteção Social.

Nome cotado para assumir o Turismo no lugar de Yrwana Albuquerque é do o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT). Mudança prática já confirmada na pasta ocorrerá na secretaria-executiva. Jonas Dezidoro foi anunciado como futuro secretário da Habitação de Fortaleza e deixará o governo estadual para assumir a vaga na Capital. Na área econômica, uma das apostas de mudança era na Fazenda. Chegou a ser especulada a saída de Fabrízio Gomes da pasta. Contudo, o colunista Carlos Mazza, do O POVO, antecipou que o secretário deve permanecer no cargo. Uma mudança esperada é a saída de Salmito Filho (PDT) do comando da secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Salmito é deputado estadual licenciado e já manifestou intenção de retornar à Assembleia.