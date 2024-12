Domingos diz que Elmano tem direito à reeleição, mas avalia ser cedo para articulações

Nome experiente na política, Domingos Filho é presidente do PSD no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

Presidente do PSD no Ceará, Domingos Neto (PSD) considera ainda ser cedo para avaliar apoios e cenários de 2026, quando o cargo de governador do Ceará estará em disputa. O partido dirigido por ele tem Gabriella Aguiar, filha de Domingos, como vice-prefeita eleita de Fortaleza, em chapa encabeçada pelo petista Evandro Leitão. Em 2022, o PSD integrou a chapa adversária à de Elmano do Freitas (PT). A sigla só entrou no governo ao longo da gestão, em agosto de 2023. O PSD também fazia parte da gestão do atual prefeito José Sarto (PDT), mas entregou os cargos que tinha na gestão em Fortaleza falando em insatisfação no espaço ocupado dentro da administração da Capital. Após a entrada do PSD ao grupo que tem, por exemplo, PT, PSB e MDB, como partidos aliados, entre diálogos e articulações, a sigla ficou com a vice em Fortaleza.

"Temos que tratar agora isso dos quatro anos. É uma eleição que se encerra, em que conseguimos vencer, liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Evandro candidato a prefeito, a Gabriella candidata a vice, em um conjunto grande de um arco de aliança. Foram eleições muito disputadas. Agora é a tarefa de administrar, o Evandro vai ter um desafio muito grande de pegar uma cidade com enormes problemas, enormes conflitos", ressaltou em entrevista ao O POVO na última quinta-feira, 19, durante a diplomação de Evandro e Gabriella.