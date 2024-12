Por que Izolda abriu mão do MEC e de secretaria em Fortaleza para voltar a ser professora

Após o revés nas eleições municipais, em que foi derrotada em Sobral na corrida pela prefeitura do município, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) rejeitou convites do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciando que retornaria à sala de aula, já que é professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

Vaga no TCE

Apesar de não falar abertamente sobre o caso, a motivação para as duas recusas de Izolda aos convites pode ter ligação ao desejo que a ex-governadora tinha de assumir vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE), que acabou sendo ocupada pela ex-secretária da Proteção Social do Ceará, Onélia Santana, esposa de Camilo.