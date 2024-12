Aracati: MP pede cassação de chapa eleita e inelegibilidade de prefeito e filho deputado

Roberta Cardoso, Bismarck Maia, Ana Mello e Guilherme Bismarck são citados no pedido do MPE / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Ministério Público Eleitoral (MPE) encaminhou ao Juízo da 8ª Zona Eleitoral do Ceará pedido de cassação da chapa eleita em Aracati, Roberta Cardoso e Ana Flávia Mello, ambas do Podemos, respectivamente para os cargos de prefeita e vice. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) protocolada pelo MPE inclui também o pedido de inelegibilidade do deputado estadual Guilherme Bismarck (PDT) e Bismarck Maia (Podemos), atual prefeito do município. SIGA o canal de Política do O POVO no WhatsApp A chapa será diplomada pela Justiça Eleitoral nesta quarta-feira, 18. Denúncia acusa o grupo por abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2024.

Alguns servidores chegaram a ser ouvidos pela Promotoria de Justiça. Segundo a peça, os depoimentos apontam para um modus operandi: não se submeteram à seleção ou concurso público, livre nomeação (atividades simplórias), o cargo da nomeação é totalmente diverso da função desempenhada (quando desempenhada), não havia necessidade aparente ou justificativa da contratação imediata dos servidores. São citadas pessoas próximas do deputado ou que atuavam na gestão do prefeito que estariam também usando conta no Instagram para falar bem da chapa de Roberta e Ana Flávia no horário de trabalho. É citado também que a Guarda Municipal não teria fiscalizado a cidade durante evento político do grupo. “A utilização de inúmeros servidores públicos municipais para exercerem função na campanha eleitoral durante horário de expediente restou evidente por meio de dados extraídos dos celulares apreendidos pela Polícia Federal”, ressalta a ação.

O que dizem os citados O POVO procurou os citados no pedido do MPE. Deputado Guilherme Bismarck apontou não ter sido citado até o momento e que não consta nada no sistema da Justiça Eleitoral. “Estou tranquilo, assim que receber faremos os devidos esclarecimentos”, destacou. Já o prefeito Bismarck Maia afirmou que não teve informações oficiais sobre o mérito da ação, o que o impossibilita de tecer uma análise mais profunda. Ele afirmou estar tranquilo. “Temos absoluta certeza que não praticamos qualquer ato que viesse a sustentar qualquer acusação”, ressaltou. A prefeita aleita afirmou que tomou conhecimento do assunto por meio da imprensa. “Como ainda não temos as informações do mérito, não tenho como fazer uma análise no momento”, apontou.