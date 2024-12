Aracati: criminosos vestidos de gari comem em restaurante e depois executam garçom

/ Crédito: leitor via WhatsApp

Conforme O POVO apurou com uma fonte que pediu para não ser identificada, a vítima se chamava Pedro Henrique. Ele trabalhava na vigilância de uma carcinocultura durante a semana e dedicava os fins de semana ao atendimento ao público do restaurante.

Dois criminosos que vestiam fardas de gari executaram o garçom de um restaurante no município de Aracati , a 147 quilômetros de Fortaleza. Eles foram atendidos pela vítima, comeram e depois efeturam os disparos contra ele, sem que houvesse chance de defesa. O crime aconteceu no domingo, 1º.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas no domingo, 1º, para uma ocorrência de homicídio em Aracati.

O órgão confirmou que a vítima é um homem de 23 anos, que foi morto por disparos de arma de fogo na localidade de Cumbe. "A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e colheu indícios que subsidiarão os trabalhos policiais", informa a nota divulgada.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Aracati da Polícia Civil.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.