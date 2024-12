R$ 14 bilhões: o que traz o orçamento montado por Sarto para primeiro ano de Evandro

Todos os anos, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprova o orçamento que o prefeito terá disponível para o ano seguinte. Além do montante, é aprovado também a previsão de onde o dinheiro será investido, dividido entre as secretarias, os fundos e outras autarquias municipais. Este ano, um caso adverso.

O texto tramita na Câmara e, após o prazo de três sessões ordinárias, os vereadores vão começar a apreciar as emendas colocadas por eles na lei. A análise começa na Comissão de Constituição e Orçamento (CCCO) e será finalizada no plenário da casa legislativa na quarta-feira, 18, conforme previsão do futuro líder do governo de Evandro, o vereador Bruno Mesquita (PSD). Até o momento, 355 emendas foram inscritas.

A LOA é uma das principais leis que compõem o planejamento orçamentário da Prefeitura de Fortaleza e deve ser elaborada todos os anos, conforme as necessidades e prioridades da administração pública. Ela tem como base as diretrizes definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada sempre antes do recesso do meio do ano, e deve ser compatível com o PPA (Plano Plurianual), que define as metas de médio e longo prazo.

Este ano, o Fundo Municipal de Educação tem prevista a destinação de R$ 3 bilhões, com o adicional de R$ 157 milhões na parte especificada para infraestrutura. Além desses valores, outras verbas também são esperadas, como as do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Os recursos oriundos do Fundeb são destinados/distribuídos aos estados, Distrito Federal e municípios, para o financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. Estes recursos são distribuídos de forma automática e periódica, mediante crédito na conta específica de cada governo estadual e municipal.