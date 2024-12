Evandro Leitão anuncia secretarias para prefeitura de Fortaleza; veja os nomes

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), já anunciou onze nomes de seu secretariado na capital cearense. Os anúncios foram por meio dos perfis oficiais do deputado estadual e prefeito eleito nas redes sociais. Os nomes contemplam aliados do atual governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e de Camilo Santana (PT), ministro de Educação do governo Lula e ex-governador do Ceará. Veja os nomes já confirmados:

- Secretário de Governo: Júnior Castro, prefeito de Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza, e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece); - Secretário da Educação: Idilvan Alencar, deputado federal (PDT), ex-secretário estadual de Educação e ex-presidente Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - Secretária da Saúde: Socorro Martins, médica e ex-titular da pasta durante o primeiro mandato de Roberto Cláudio (PDT) (2013-16);

- Secretária do Turismo: Denise Carrá, que integra a equipe de Comunicação da Casa Civil estadual; - Secretário da Segurança Cidadã: Coronel Márcio Oliveira, ex-comandante da Polícia Militar do Ceará (2020-23); - Secretária da Controladoria e Ouvidoria: Silvia Correia, controladora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

- Procurador-Geral do Município: Hélio Leitão, ex-secretário estadual de Justiça; - Secretaria a Juventude: Júlio Brizzi, vereador eleito e ex-titular da pasta municipal de Juventude (2015-2020) - Secretaria do Esporte e Lazer: Anderson Pinheiro, assessor político;

- Secretaria da Infraestrutura: André Daher, secretário de Infraestrutura de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. A eleição à prefeitura de Fortaleza foi a mais acirrada entre as 26 capitais estaduais do País. Além do segundo turno mais acirrado entre as capitais - Leitão venceu o deputado federal André Fernandes (PL) por 50,38% a 49,62% dos votos válidos -, o primeiro turno contou com quatro candidatos cotados para duas vagas na segunda etapa do pleito. Segundo as pesquisas de intenção de voto, além de Leitão e Fernandes, que avançaram para o segundo turno, os candidatos Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT), atual prefeito da cidade, permaneceram competitivos até a semana anterior ao primeiro turno.