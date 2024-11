Após prisão do prefeito de Choró, vice toma posse até janeiro

Atual gestor do município foi preso por irregularidades em contratos de prestação de serviços no município

Elcimar Ribeiro, vice-prefeito do município de Choró, distante 168 km de Fortaleza, foi empossado prefeito nesta segunda-feira, 25. Ele assume o Executivo Municipal após o titular Marcos Jucá (PT), ser afastado e preso pela operação "Ad Manus", do Ministério Publico do Ceará (MPCE).

Além de Elcimar, foram empossados três novos vereadores em razão do afastamento determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O prefeito eleito, Bebeto Queiroz (PSB), também foi alvo da operação e se entregou à polícia no último sábado, 23. Os suspeitos são acusados de praticar atos ilícitos em contratos de prestação de serviço de abastecimento de veículos da Prefeitura de Choró.