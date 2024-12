Com prisão de Braga Netto, políticos sinalizam a Bolsonaro: 'Sua hora tá chegando'

Braga Netto e Bolsonaro / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Braga Netto, ex-ministro de Jair Bolsonaro, foi preso na manhã deste sábado, 14, após tentar obstruir investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva no pleito de 2022. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e a ação foi da Polícia Federal (PF). A prisão de um dos principais nomes do Governo Bolsonaro, que também foi candidato a vice-presidente em 2022 na chapa, repercutiu entre políticos do Congresso Nacional e membros do Governo Lula.

