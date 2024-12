Moraes derruba sigilo da decisão que decretou a prisão de Braga Netto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da decisão que determinou a prisão preventiva do general Braga Netto , ex-ministro e candidato a vice em chapa do então presidente Jair Bolsonaro (PL), por atrapalhar investigações de trama golpista.

Confira um trecho da decisão

"Trata-se de Pet autuada nesta Suprema Corte, por prevenção à Pet 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual se requer a prisão preventiva de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, além da realização de busca e apreensão e busca pessoal, em conjunto com as diligências policiais previstas no art. 6° do Código de Processo Penal, em face do referido investigado e de FLÁVIO BOTELHO PEREGRINO, com imposição da medida cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados"

Na decisão, o ministro do STF afirma que a PF encontrou indícios a partir da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que o general teria tentado obstruir as investigações.