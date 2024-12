Braga Netto preso: PF aponta por que general foi alvo de operação

Preso na manhã deste sábado , 14, o general Walter Braga Netto tentou obter informações sigilosas da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Governo Bolsonaro. A informação é da Polícia Federal (PF).

Em breve nota divulgada na manhã deste sábado, a Polícia Federal informou apenas que o ex-ministro estava “atrapalhando a livre produção de provas” sobre a tentativa de golpe de Estado . De acordo com fontes da própria PF, esse teria sido o ponto-chave para que a prisão do militar fosse decretada.

Entorno de Bolsonaro tenta obter detalhes de delação de Cid



Na última semana, o general Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid, prestou depoimento à Polícia Federal. Ele foi questionado sobre o fato de pessoas do entorno de Bolsonaro estarem tentando obter detalhes sobre a delação premiada do filho. Ele, porém, negou ter vazado informações sobre o acordo.



Em relatório, a PF revela que em cima da mesa de um assessor de Braga Neto na sede do PL foi encontrado um documento com perguntas e respostas sobre a delação de Mauro Cid.



“O contexto do documento é grave e revela que, possivelmente, foram feitas perguntas a Mauro Cid sobre o conteúdo do acordo de colaboração realizado por este em sede policial, as quais foram respondidas pelo próprio, em vermelho”, afirma o relatório.