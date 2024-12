PF prende general Braga Netto, ex-ministro do governo Bolsonaro

A prisão aconteceu em sua residência, localizada no Rio de Janeiro, no contexto das investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã deste sábado, 14, o ex-ministro e general Walter Souza Braga Netto na esteira de investigações de um esquema golpista para reverter o resultado das eleições de 2022. Ele foi preso no Rio de Janeiro.

Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente e então candidato Jair Bolsonaro (PL). Ele é general da reserva do Exército e foi um dos indiciados pela PF por tentativa de golpe de Estado. Buscas são realizadas na residência do ex-ministro e militar. Braga Netto tem negado envolvimento em tramas golpistas.