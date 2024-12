Braga Netto financiou golpe oferecendo dinheiro a kids pretos, diz PF

O general e ex-ministro Walter Braga Netto é um dos pontos centrais de plano para golpe de Estado, diz a Polícia Federal. Além dele, outros militares já foram presos durante as investigações / Crédito: EVARISTO SÁ / AFP

O depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem sido base para mais informações sobre a trama golpista para a Polícia Federal (PL). De acordo com falas de Cid, o general Walter Braga Netto financiou o planejamento da tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula no pleito de 2022. Preso na manhã deste sábado, 14, por tentar obstruir as investigações com informações sigilosas sobre a delação premiada de Mauro Cid, o militar entregou dinheiro em uma sacola de vinho para membros da Operação Punhal Verde Amarelo, além de coordenar ações criminosas de militares envolvidos, os "kids pretos".