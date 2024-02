Quem são os "kids pretos", grupo que seria responsável pela prisão de Moraes em caso de golpe

O termo "kids pretos" aparece na decisão do ministro Alexandre de Mores, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou operação da Polícia Federal (PF) que mirou aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por, conforme as investigações, articularem um golpe de Estado. A menção é um apelido informal de militares de Operações Especiais do Exército Brasileiro, em referência de usarem boinas pretas durante as atividades.

Com sede em Goiânia-GO, o grupo é subordinado ao Comando Militar do Planalto (CMP), estando vinculado para fins de preparo e emprego ao Comando de Operações Terrestres (COTER). Suas Organizações Militares orgânicas integram a Força de Ação Rápida Estratégica e apoiam as operações de todos os Comandos Militares de Área do Exército Brasileiro. Segundo a instituição, o grupo tem um efetivo de cerca de 2,5 mil militares, com a possibilidade atuarem em todo o território brasileiro.