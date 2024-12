Elmano e Camilo desejam boa recuperação a Lula após cirurgia na cabeça

O governador do Ceará e o ministro da Educação manifestaram apoio ao presidente Lula, após o petista passar por operação cirúrgica urgente na madrugada desta terça-feira, 10

Na manhã desta terça-feira, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) desejaram boa recuperação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após cirurgia feita às pressas na noite da última segunda, 9.

O presidente Lula precisou ser submetido a uma cirurgia na madrugada dessa terça-feira, 10, por causa de uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro deste ano. Conforme as informações divulgadas na época, Lula teria escorregado no banheiro e batido a parte de trás da cabeça.